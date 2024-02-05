Мир 05 февраля 2024, 14:17 Высокопоставленного полицейского в Болгарии заподозрили в работе на Россию БНТ: сотрудника МВД Болгарии задержали по подозрению в работе на Россию Lino Mirgeler/dpa/globallookpress

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Сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в работе на Россию. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Мужчину задержали на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры. Высокопоставленный полицейский якобы передавал секретную информацию «российским агентам».

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БНР со ссылкой на источник сообщило, что подозреваемый якобы контактировал с бывшим дипломатом российского посольства в Софии, которого объявили персоной нон грата. Делом занялось государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

В конце января сотрудникам ФСБ в Херсонской области сдалась завербованная СБУ россиянка. Она собирала данные о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ. Полученные сведения она собиралась передать украинской спецслужбе. Против женщины не стали возбуждать дело, но объявили ей предостережение о недопустимости действий, предусматривающих госизмену.