Смертельно опасный для людей вирус выявили у летучих мышей в Индии

Вирус Нипах впервые выявили у летучих мышей в штате Махараштра в Индии. Во Всемирной организации здравоохранения этот вирус считают одним из самых опасных в мире.

Исследование, в ходе которого у животных обнаружили Нипах, провели ученые из Национального института вирусологии Индии, сообщило РИА «Новости».

Специалисты с марта прошлого года изучали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, которые обитают в пещере Махабалешвара. В результате у животных обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.

Авторы исследования признались, что это вызывает у них очень серьезное беспокойство, потому что скопления летучих мышей распространены в густонаселенных районах Индии.

Вирус Нипах, как правило, выявляют у летучих лисиц и мышей. Люди могут им заразиться при употреблении в пищу фруктов, на которых была слюна зараженного животного. Лекарства и вакцины от него пока не существует. При этом заразившиеся пациенты умирают от него в 40-75% случаев.

Впервые вирус Нипах зарегистрировали в индийском штате Западная Бенгалия в 2001-м. Вторая вспышка была в 2007 году. Позже вирус снова дал о себе знать в штате Керала в 2018 и 2019 годах.