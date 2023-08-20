Мир 20 августа 2023, 17:53 Посланник папы римского упрекнул ЕС в незаинтересованности урегулирования на Украине Кардинал Дзуппи заявил, что ЕС слишком мало делает для урегулирования на Украине Unsplash

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Европейский союз слишком мало делает для урегулирования ситуации на Украине. Об этом изданию Il Sussidiario заявил посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи.

«Евросоюз для урегулирования ситуации делает слишком мало, хотя может и должен гораздо больше. Он должен следовать призывам папы римского Франциска помогать мирным инициативам и стремиться к созидательному миру», — сказал он.

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Дзуппи отметил, что пара римский в своем призыве говорил о необходимости помогать во всем, что может способствовать миру.

В июне посланник папы приезжал в Москву, где встречался с патриархом Кириллом и обсудил урегулирование конфликта на Украине.

Ранее понтифик Франциск заявлял, что Россия и Украина смогут достичь мира только в результате непосредственного контакта обеих сторон. При этом сам конфликт он обозначил как политическую проблему, писал RT.