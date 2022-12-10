10 декабря 2022, 13:11
Высказывания Меркель о Минских соглашениях назвали циничными
Сенатор Ковитиди назвала циничной оценку экс-канцлером ФРГ Меркель Минских соглашений
Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об истинном смысле Минских соглашений являются циничными и подрывающими доверие к вероятным переговорам с Украиной. Об этом РИА «Новости» сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Заявление Меркель стало верхом политического цинизма, показавшим правду об изначальной нежизнеспособности Минских договоренностей», — сказала она.
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Ковитиди отметила, что жители стран Европы все больше отторгают украинских беженцев, эта ситуация приведет к неминуемому социальному взрыву.
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«Конфликты между беженцами и европейцами провоцируют рост безработицы и преступности, увеличивая рост количества бездомных», — добавила сенатор.
Ранее Меркель заявила, что Минские договоренности изначально рассматривались как способ дать Украине время подготовить армию для начала боевых действий с Россией.
Президент РФ Владимир Путин признался, что для него слова бывшего канцлера стали разочаровывающими, однако при этом укрепили понимание правильности решения начать специальную операцию на Украине.
Германия
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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