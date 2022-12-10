Мир 10 декабря 2022, 13:11 Высказывания Меркель о Минских соглашениях назвали циничными Сенатор Ковитиди назвала циничной оценку экс-канцлером ФРГ Меркель Минских соглашений РИА «Новости»

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Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об истинном смысле Минских соглашений являются циничными и подрывающими доверие к вероятным переговорам с Украиной. Об этом РИА «Новости» сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Заявление Меркель стало верхом политического цинизма, показавшим правду об изначальной нежизнеспособности Минских договоренностей», — сказала она.

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Ковитиди отметила, что жители стран Европы все больше отторгают украинских беженцев, эта ситуация приведет к неминуемому социальному взрыву.

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«Конфликты между беженцами и европейцами провоцируют рост безработицы и преступности, увеличивая рост количества бездомных», — добавила сенатор.

Ранее Меркель заявила, что Минские договоренности изначально рассматривались как способ дать Украине время подготовить армию для начала боевых действий с Россией.

Президент РФ Владимир Путин признался, что для него слова бывшего канцлера стали разочаровывающими, однако при этом укрепили понимание правильности решения начать специальную операцию на Украине.