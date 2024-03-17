Мир 17 марта 2024, 09:46 «Вышли на новый уровень». Как работает российская ПВО на фоне атак ВСУ Asharq News: на фоне атак ВСУ российская ПВО вышла на новый уровень РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны вышли на новый уровень. Об этом сообщил телеканал Asharq News со ссылкой на главу НПО «Алмаз» Геннадия Бендерского.

Эксперт обратил внимание, что на фоне регулярных попыток ВСУ наносить удары по объектам на территории страны Россия модернизирует и улучшает свои системы ПВО.

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Отдельное внимание он уделил комплексам «Енисей» и «Валдай». Первый из них, по словам Бендерского, обеспечивает работу ЗРК С-400. А с помощью радиолокационных комплексов «Валдай» российские бойцы быстро обнаруживают беспилотники противника в воздушном пространстве и нейтрализуют угрозу.

РЛС «Енисей» может выявлять цели на высоте более 100 километров и на дистанции до 600 километров. Полученные данные максимально быстро передают в командный центр.

Радиолокационную систему «Валдай», отметил канал, разработали для обнаружения и сопровождения объектов с низким уровнем радиоотражения. Эта РЛС может выявлять малозаметные дроны и другие воздушные цели.

Минувшей ночью и утром 17 марта дежурные средства ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ над территорией нескольких регионов России. Данные об этом опубликовало Минобороны.