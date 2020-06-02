Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

Серия называется «Звездный Морт: Риквращение Джерри». Первую половину сезона показали в прошлому году, а вторая вышла этой весной.

Когда начнут работать над пятым сезоном сериала, пока не известно. По контракту компания Adult Swim должна выпустить еще не меньше 60 новых эпизодов.

Ранее телеканал 2×2 собственными силами переснял заставку мультсериала «Рик и Морти» с использованием настоящих декораций и людей. Бюджет был небольшой, а потому заставку сделали «на коленке». Например, летающая тарелка — это обычная тарелка, а монстры — это осьминожка и (почему-то?) курица в панировке с соусом. Музыку, разумеется, «актеры» тоже исполнили самостоятельно — а капеллой. При этом получилось очень похоже.

Ранее стало известно, что Pornhub показал порнопародию на мультсериал. Трейлер короткометражки от американской студии Wood Rocket был опубликован на YouTube. Морти в 20-минутном фильме для взрослых играет актриса.