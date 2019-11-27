Телеканал 2×2 переснял заставку «Рика и Морти». Бюджетный косплей оказался еще безумнее оригинала

Телеканал 2×2 собственными силами переснял опенинг мультсериала «Рик и Морти» с использованием настоящих декораций и людей. Заставка хоть и бюджетная, но в ней все же нашлось место даже Сыендуку.

Четвертый сезон популярного мультсериала сейчас выходит на канале 2×2. Чтобы скрасить ожидание телезрителей, канал показал свою версию заставки к сериалу перед выходом новой серии «Рика и Морти».

Бюджет был небольшой, а потому заставку сделали на коленке, пишет портал «Канобу». Например, летающая тарелка — это обычная тарелка, а монстры — это осьминожка и (почему-то?) курица в панировке с соусом. Музыку, разумеется, «актеры» тоже исполнили самостоятельно — а капеллой. При этом получилось очень похоже (для сравнения, авторы новой заставки оставили в левом нижнем углу оригинальный опенинг).

Для фанатов телешоу «Рик и Морти» каждая новая серия — долгожданное событие, а последний эпизод особенно порадовал поклонников Илона Маска. Основатель Tesla и SpасеХ лично принял участие в приключениях Рика и Морти. Правда в мультсериале его имя Илон Таск, он руководит компанией под названием Tuskla, и ко всему прочему у него есть бивни.