Вышинский вернется в Киев на судебное заседание

Журналист вернулся на родину в рамках одновременного обмена пленными между Москвой и Киевом 7 сентября. Однако в ближайшее время он вновь улетит на Украину, чтобы доказать свою невиновность.

Украина опубликовала список вернувшихся из России граждан Подробнее

«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность», — заявил Вышинский

Следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября, отметил главред. Тем не менее пока не известно точное время возвращения журналиста на Украину. Его назовут после консультации с адвокатами и секретариатом суда.

Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Главред провел за решеткой 470 дней.

Суд освободил главного редактора из СИЗО в Киеве 28 августа под личное поручительство. Однако журналист должен будет приходить в суд по первому вызову.

Россия и Украина обменялись заключенными в субботу, 7 сентября. Самолеты приземлились в Москве и Киеве — в аэропортах Внуково и Борисполь. Каждая сторона выдала по 35 человек. Таким образом, прошла «историческая акция по обмену граждан России и Украины».