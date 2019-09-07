Россия и Украина обменялись заключенными

Зеленский приехал в аэропорт Борисполь Подробнее

«Можно сказать, что обмен завершен», — сказала Татьяна Москалькова.

Украинский и российский самолеты вылетели одновременно из двух стран. Они доставили заключенных по спискам для обмена. Лайнеры приземлились 7 сентября в аэропортах Борисполь и Внуково.

Как сообщила Москвалькова в разговоре с РИА «Новости», каждая сторона выдала по 35 человек. Таким образом, состоялась «историческая акция по обмену граждан России и Украины».

Вместе с освобожденными в столицу прибыл и главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого отпустили из СИЗО по решению украинского суда. Ранее на Украине его подозревали в госизмене.

Обмен российскими и украинскими заключенными состоялся после того, как летом 2019 года эту тему по телефону обсудили президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский. Непосредственно перед обменом, 6 сентября, Зеленский подписал указ о помиловании российских граждан, а за день до этого Путин заявил о завершении переговоров.