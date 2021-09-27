В США успешно испытали гиперзвуковую ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

США провели успешные испытания ракеты со скоростью в пять раз выше скорости звука. Запуск ракеты прошел с самолета, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

Ракету с двигателем Northrop Grummann построила корпорация Raytheon. Смесь углеводородного топлива и воздуха обеспечивает работу двигателя, отметило РИА «Новости».

Это первое успешное испытание такого рода с 2013 года, пояснили в оборонном ведомстве. По словам разработчиков, были выполнены все поставленные задачи, среди которых интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.

«Все основные задачи испытания были выполнены», — сообщили в Пентагоне.

Ракета показала скорость в пять махов, или пять скоростей звука, что составляет около 6,2 тысячи километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая подходит для запуска подобных ракет наилучшим образом.

На прошлой неделе специалист по открытым данным Рубен Хофс просматривал TikTok и обнаружил необычный объект темного цвета, который перевозили на трейлере. Он определил, что видео было снято около радиополигона для испытания самолетов-невидимок в американском Хелендейле. Рядом находится секретный завод компании Lockheed Martin.