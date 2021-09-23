Загадочный самолет был замечен у военного полигона в США

Специалист по открытым данным Рубен Хофс просматривал TikTok и обнаружил необычный объект темного цвета, который перевозили на трейлере. Он определил, что видео было снято около радиополигона для испытания самолетов-невидимок в американском Хелендейле. Рядом находится секретный завод компании Lockheed Martin.

Хофс сообщил, что сначала принял объект за реквизит для киносъемок. Он проверил информацию с помощью Google Earth. Специалист пришел к выводу, что перевозился проект концептуальной конструкции, подготовленный к испытаниям.

Завод Lockheed Martin Corporation и полигон используются для измерения радиолокационного поперечного сечения (отражательной способности) конструкций самолетов-невидимок. В Хелендейле испытываются их прототипы. Хофс не смог определить объект на видео. Возможно, это модели истребителя шестого поколения Next-Generation Air Dominance. Она разрабатывается ВВС США и авиастроительными компаниями США.

Издание The Aviationist, обратившее внимание на публикацию Хофса, засомневалось в том, что речь идет о секретной разработке. Сомнительно, что ее перевозили днем, на глазах у человека, который открыто снял ее на смартфон. Скорее всего, это тестовый образец или большой фрагмент уже известного пилотируемого или беспилотного объекта.

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