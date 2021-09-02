Выросшего на глазах у миллионной аудитории YouTube поросенка зажарили и съели

Японская блогерша с YouTube-канала «Свинья, которую съедят через 100 дней» поставила точку в циничном сценарии серии роликов, в которых она растила милого поросенка три месяца. Животное зажарили на углях и съели.

Финальное видео опубликовали на канале накануне. За сутки его посмотрели более 1,6 миллиона раз. В течение трех минут звучит печальная музыка, а разделанного поросенка кладут на решетку гриля. В ролике показали мемориал с портретом поросенка и свечками.

На протяжении этих ста дней пользователи отговаривали блогершу от идеи съесть животное, но у них ничего не вышло. У этого канала 114 тысяч подписчиков. Многие комментаторы осудили девушку за то, что она сделала.

Ранее стало известно, что новым губернатором Калифорнии может стать YouTube-блогер Кевин Паффрат. Он снимает и публикует видео о жилье и акциях. Паффрат сумел заработать на этих роликах около 10 миллионов долларов и теперь решил заняться административным управлением — 29-летний мужчина вступил в гонку за пост главы штата.