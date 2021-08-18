Из YоuТubе в политику. В США губернатором штата Калифорния может стать блогер

Самым молодым губернатором одного из богатейших штатов США может стать YouTube-блогер Кевин Паффрат. Он баллотируется на пост главы штата Калифорния. У 29-летней звезды более 1,7 миллиона подписчиков и большой опыт работы в сфере недвижимости.

Еще год назад Кевин Паффрат был сосредоточен на своем YouTube-канале, записывая видео о жилье и акциях. Это дело принесло ему почти 10 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Теперь же 29-летний блогер занят продвижением своей фигуры на пост губернатора штата Калифорния.

Предстоящие выборы

В Калифорнии 14 сентября пройдет голосование по отставке демократического губернатора Гэвина Ньюсома. Если более половины избирателей Калифорнии поддержат отставку, то следующим губернатором будет тот, кто из 46 кандидатов-преемников получит наибольшее количество голосов.

Паффрат — один из девяти кандидатов, внесенных в список со стороны демократов. Но лидеры партии призывают голосовать против отставки и не заполнять пункт, где нужно выбрать губернатора на замену Ньюсома, если он все же уйдет.

Блогер заявил CNBC, что был в шоке, когда партия не стала предлагать кандидата на замену в случае отзыва. Демократы буквально отказались от запасного плана, упрощая республиканцам дорогу к власти.

Призывы к отставке нынешнего губернатора начались во время пандемии, поскольку люди обозлились на закрытие школ и малых предприятий, а также на их медленное открытие. Критики Ньюсома указали на обострение проблемы бездомных и рост преступности, в то время как налоги и стоимость жизни оставались одними из самых высоких в стране.

Паффрат заявил, что люди разочарованы, потому что они платят налоги в надежде на то, что правительство сделает жизнь лучше. Вместо этого на улицах полно умирающих бездомных.

В случае ухода Ньюсома у блогера действительно есть неплохие шансы на победу. В опросе, проведенном Survey USA в начале августа, он получил наибольшее количество голосов — 27%. Следующие пять позиций опроса заняли кандидаты-республиканцы. Среди них был и известный телеведущий Ларри Кинг.

Кто такой Паффрат?

Кевин Паффрат начал свою карьеру в сфере недвижимости чуть более десяти лет назад, обучая людей инвестициям в рынок. Он делился своим опытом работы брокером и знаниями рынка на YouTube.

К 2018 году он зарабатывал достаточно денег — пару тысяч долларов в день, — чтобы выйти из брокерского бизнеса и полностью сосредоточиться на блогерстве. Сейчас у него почти 150 000 подписчиков в Twitter и 1,7 миллиона на YouTube. В основном он снимает видео про процентные ставки, криптоэкономику и политику.

За последний год его доход от рекламы на сайте превысил 3,5 миллиона долларов. Партнерский доход и его курсы принесли дополнительные шесть миллионов долларов.

Сейчас внимание блогера сосредоточено на политике. Паффрат планирует баллотироваться в 2022 году, если не сможет занять пост губернатора сейчас. При этом он подчеркнул, что не собирается посвящать всю свою жизнь политике. Его цель — это исправить Калифорнию.

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Его идеи

Паффрат, живущий со своей женой и двумя маленькими сыновьями в Вентуре, поставил своей главной задачей решение проблемы бездомных. За время пандемии их стало довольно много в штате, и он хочет им помочь.

Блогер предлагает построить новые помещения для оказания экстренной помощи и арендовать коммерческие и офисные здания для создания массовых пространств с койками и небольшими комнатами при поддержке сотрудников Национальной гвардии.

Его цель — убрать с улиц все 160 тысяч бездомных Калифорнии за 60 дней. По его подсчетам на каждого человека в день будет уходить по 10 долларов (около 735 рублей), включая питание, медицинскую помощь и ванные комнаты.

У Паффрата не менее амбициозные цели по созданию новых типов «школ будущего», системы подземных туннелей для уменьшения транспортных проблем и строительства казино в стиле Лас-Вегаса в рамках плана полной легализации азартных игр.

Для борьбы с постоянной засухой и пожарами в штате он предлагает построить трубопровод от реки Миссисипи, чтобы удвоить приток воды в реку Колорадо.