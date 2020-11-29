Число задержанных участников протестной акции в Минске выросло до 250

По данным ведомства, в различных районах города собирались группы граждан с плакатами, на которых были написаны призывы. В некоторых местах они выходили на проезжую часть, мешая движению общественного транспорта.

«В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции оттеснили собравшихся граждан с проезжей части», — заявили в ГУВД.

Участников несанкционированных мероприятий предупреждали о нарушении закона. Но часть из них проявила активность. Их задержали за нарушение закона о массовых мероприятиях. В отношении них идет проверка. Всего их насчитывается около 250 человек.

В течение недели сотрудники минской милиции установили личности еще 100 граждан, которые принимали участие в митингах. Их привлекли к установленной законом ответственности в том числе уголовной.

По данным незарегистрированной в Белоруссии правозащитной группы «Весна», всего в ходе воскресной акций протеста в городах республики задержали 337 человек. Это не окончательный список и он обновляется. Изначально сообщалось о 60 задержанных.

В Минске несанционированную акцию протеста назвали «Марш соседей». Участники собирались в разных районах города, чтобы шествием пройти по улицам.

Подобные митинги проходят в Белоруссии каждое воскресенье. Протестные акции начались в стране после президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По мнению противников действующей власти, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала больше голосов избирателей.