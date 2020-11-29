Милиция Минска задержала более 60 участников новой акции протеста

По данным правозащитников, задержан член экономической группы координационного совета оппозиции Дмитрий Крук.

Новая акция протеста в Минске получила название «Марш соседей». Как сообщило РИА «Новости», сторонники оппозиции собираются в разных точках города, чтобы провести шествия по своим районам.

В нескольких местах участники уже выстроились в колонны, но их движению препятствуют сотрудники милиции. Пока идут точечные задержания.

Официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич в беседе с ТАСС заявила, что вся официальная информация по задержаниям будет только вечером. Пока в ведомстве никак не комментируют ход несанкционированных акций.

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии каждое воскресенье. Они начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По мнению его противников, объединенный лидер оппозиции Светлана Тихановская набрала больше голосов.