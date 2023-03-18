Мир 18 марта 2023, 23:07 Выращивание конопли запретили в Афганистане Лидер талибов в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выращивать марихуану в стране Pixabay

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Лидер движения «Талибан»* в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выращивать в стране коноплю. Сообщение об этом опубликовал в Twitter представитель властей Забиулла Муджахид.Его цитирует Darivoa.

В указе содержится категорический запрет на культивирование конопли по всей стране. Если же кто-то будет сажать марихуану на своей земле, то она «будет уничтожена», говорится в документе.

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Министерству внутренних дел и следственным органам поручено предавать суду правонарушителей. Судам предписано наказывать злоумышленников «по законам шариата».

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Документ будет опубликован в официальном вестнике. Он вступит в силу с момента утверждения.

Ранее заместитель министра здравоохранения Афганистана Абдул Бари Омар заявил, что число наркозависимых в настоящее время составляет 3,5 миллиона человек, или 9% всего населения страны.

*«Талибан» — террористическое движение, запрщенное в России