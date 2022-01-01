Почти каждый десятый афганец оказался наркоманом

В Афганистане число наркозависимых в настоящее время составляет 3,5 миллиона человек, или 9% всего населения страны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар, назначенный на должность захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), в эфире телеканала ТOLOnews.

«Три с половиной миллиона человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка трех долларов, — сказал заминистра.

В ООН сообщили, что в 2020 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного выращивания опиумного мака, увеличилось на 37% в сравнении с 2019 годом. Всего же на исламскую республику приходилось 85% общемирового производства опиума. Доходы от него составляют 6-11% ВВП страны.

Производство и контрабанда наркотиков стали главным источником доходов правительства талибов, когда они находились у власти в 1996–2001 годах. Под их юрисдикцией производилось до 96% всего опиумного мака в мире.