Мир 19 февраля 2024, 01:46 Выращивание генно-модифицированных бананов впервые одобрили в мире Австралия и Новая Зеландия одобрили выращивание ГМ бананов Unsplash

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Регулирующие органы Австралии и Новой Зеландии впервые одобрили генетически модифицированный бананы для коммерческого выращивания. Об этом сообщили в пресс-релизе Квинслендского технологического университета.

Новый сорт получил название QCAV-4, он отличается устойчивостью к грибковому заболеванию TR4, которое представляет угрозу для выращивания бананов. Благодаря открытию появился шанс сохранить один из самых популярных фруктов на глобальном рынке с учетом разрушительного воздействия TR4.

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QCAV-4 включает в себя гены из дикого банана, что обеспечивает его устойчивость к болезни. После долгих тестирований ученые пришли к выводу, что QCAV-4 также безопасен и питателен, как и традиционные сорта бананов.

Министрам дали 60 дней на рассмотрение данного вопроса. В Австралии производство или продажа генномодифицированных, но другие страны, столкнувшиеся с заболеванием TR4, не откажутся от нового сорта бананов.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти эквадорских предприятий. В продукции этих производителей нашли муху-горбатку. Позже ведомство отменило частичный запрет на импорт бананов из Эквадора.