Эксклюзив 09 июня 2023, 22:23 «Выкормыши американских НКО». Глава RT — о протестующих в Грузии из-за рейсов с Россией Симоньян призвала не обращать внимания на протестующих в Грузии из-за рейсов с России РИА «Новости»

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Беспорядки в Грузии во время прибытия первого рейса из России устраивали люди, которые кормятся на средства американских НКО, заявила главред RT Маргарита Симоньян в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале «360». Она посоветовала не забывать об этом факте и понимать, кто заинтересован в подобных акциях.

«Это и есть воспитанные американскими грантами и всеми этими фондами. Их выкормыши, которые хотят сорвать нормализацию отношений между Грузией и Россией», — подчеркнула Симоньян.

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По ее мнению, любой нормальный человек это понимает и не реагирует. Ведь речь идет о единицах, которые устраивают провокации по работе, добавила журналист.

«А те, кто делает это не по работе, одурманены и оболванены теми, кто это сделал по работе за деньги американских НКО. И все это спланировано специально», — указала глава RT.

Симоньян отметила: даже если часть людей, которые выходят с транспарантами, не догадываются, что они марионетки в руках тех, кто не хочет нормализации отношений между двумя странами, всем остальным нужно быть умнее и просто не обращать на это внимания.

«Правительство Грузии приветствовало этот шаг, наш президент сам инициировал этот шаг, в Грузии полно русских, везде русская речь, в Москве полно грузинских ресторанов. Все отлично», — заключила она.

Ранее протесты после возобновления прямого авиасообщения с Россией прокомментировал президент Владимир Путин. По его словам, происходящее в Грузии оставило весьма неприятное впечатление.

«Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили что ли? Что там у них происходит, непонятно», — заметил глава государства.