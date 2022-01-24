Выиграть не получится. Политолог предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что войскам страны надо перейти к наступательным действиям. Однако вряд ли его слова можно трактовать как намек на начало большой войны. Речь может идти о наступлении на Донбасс. Такое мнение в разговоре с «360» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

«Мне кажется, что в большой войне Украина не заинтересована, поскольку выиграть такую войну не получится», — сказал он.

По его словам, западные союзники воевать за Украину не будут, а соотношение сил России и Украины складывается не в пользу последней.

«Мне кажется, что самое неприятное, что может произойти, это какая-то военная операция на территории Донбасса с целью изменить отношение силы и объявить о своей военной победе», — заявил Кортунов.

Он выразил надежду, что украинским политикам хватит здравого смысла и инстинкта самосохранения воздержаться от такого рода планов.

«Если такая операция будет начата, то вполне возможно, что президент Зеленский окажется в позиции своего коллеги, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в 2008 году пытался провести молниеносную военную операцию в отношении Южной Осетии и всем известно, чем это закончилось», — заключил эксперт.

Ранее 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка страны научилась эффективно противодействовать внешней агрессии. Он выразил мнение, что Украине пора перейти к наступательным действиям для отстаивания национальных интересов. Об этом написало РИА «Новости».

Также в понедельник стало известно о том, что НАТО наращивает силы в Восточной Европе из-за Украины.