Выход новой части «Венома» перенесли на октябрь

Премьера второй части «Венома» состоится 15 октября. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на компанию Sony Pictures Entertainment.

Изначально выход фильма планировался на 24 сентября. Однако из-за эпидемической ситуации и нового штамма коронавируса его решили перенести на три недели.

Главным героем фильмов «Веном» стал одноименный персонаж комиксов Marvel. Это инопланетный симбиот, которой существует за счет носителя. Главные роли во второй части исполнили актеры Том Харди и Вуди Харрельсон.

Ранее киностудия Amazon Studios решила перенести съемки сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию. В связи с этим новозеландские власти объявили о прекращении поддержки проекта.

Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш признался, что власти были разочарованы решением Amazon Studios. Киностудия будет работать над постпродакшеном первого сезона «Властелина колец» в Новой Зеландии до лета 2022 года, но затем съемки продолжат в Великобритании.