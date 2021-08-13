«Властелин колец» переехал из Новой Зеландии в Великобританию

Киностудия Amazon Studios решила перенести съемки сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию. В связи с этим новозеландские власти объявили о прекращении поддержки проекта, написал ТАСС.

Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш признался, что власти были разочарованы решением Amazon Studios. Киностудия будет работать над постпродакшеном первого сезона «Властелина колец» в Новой Зеландии до лета 2022 года, но затем съемки продолжат в Великобритании.

Нэш заявил, что меморандум о взаимопонимании, в рамках которого власти Новой Зеландии предоставляли Amazon Studio скидку в 25% на все расходы, связанные со съемками сериала, утратит силу. По словам министра, в рамках соглашения сумма компенсации может превысить 92 миллиона долларов.

Премьера сериала по мотивам романов Джона Толкина запланирована на сентябрь 2022 года. Новые эпизоды будут выпускать каждую неделю. Официального названия сериал пока не получил. Подробности сюжета пока тоже держатся в секрете.

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