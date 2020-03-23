Выход «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Пандемия коронавируса вызвала технические проблемы для американского постапокалиптического телесериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Теперь канал АМС отложил его премьеру. Об этом сообщило ИА Nation News.
Предполагалось, что впервые дополнительный сезон покажут 12 апреля, однако производитель решил перенести выход сериала. В настоящее время дата премьеры не уточняется.
Причиной отложенного показа назвали пандемию коронавируса, которая поставила ряд проблем перед съемочной группой.
Ранее актеры сериала «Ходячие мертвецы» поделились планами на случай реального зомби-апокалипсиса. Стало известно, что некоторые из них не хотят бороться с зомби.