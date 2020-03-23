Выход «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Предполагалось, что впервые дополнительный сезон покажут 12 апреля, однако производитель решил перенести выход сериала. В настоящее время дата премьеры не уточняется.

Причиной отложенного показа назвали пандемию коронавируса, которая поставила ряд проблем перед съемочной группой.

Ранее актеры сериала «Ходячие мертвецы» поделились планами на случай реального зомби-апокалипсиса. Стало известно, что некоторые из них не хотят бороться с зомби.