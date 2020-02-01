Актеры из «Ходячих мертвецов» составили план на случай нашествия зомби

Актеры, сыгравшие в сериале «Ходячие мертвецы», рассказали, что бы сделали во вовремя реального зомби-апокалипсиса. Некоторые из них, как оказалось, вовсе не желают сражаться с зомби.

«Ходячие мертвецы» — популярный сериал, который идет с 2010 года и насчитывает уже 10 сезонов. По сюжету мертвецы из-за вируса превращаются в зомби. Небольшая группа людей пытается выжить в этой ситуации.

Дэрил Диксон / twitter.com/TWD_FanTW

Главного героя Дэрила Диксона, борющегося с зомби, играет Норман Ридус. Актер заявил изданию Insider, что при нашествии нежити занялся бы серфингом.

«Я бы поехал в Коста-Рику и просто серфил бы весь день. Ел бы кокосовые орехи», — сказал он.

Юджин Портер / twitter.com/DrEugenePxrter

Джош Макдермит, впервые появившийся в четвертом сезоне в роли бывшего учителя физики Юджина Портера, порассуждал о том, какое оружие лучше выбрать. В отличие от своего героя он не умеет отливать пули, поэтому огнестрел без патронов он просто бы выбросил. Другое дело мачете или большой клинок — им было бы удобно рубить конечности зомби, рассуждает актер.

Дуайт / twitter.com/screenrant

Остин Амелио, сыгравший бывшего таксиста Дуайта, окружил бы свой дом беговыми дорожками. Пока они работают, зомби точно не смогли бы прорваться. А когда электричество выключат, Амелио возьмет в руки топор — его и не сложно нести, и удобно использовать.

До сражений с зомби актер будет находиться дома — смотреть фильмы и веселиться.

Интервью с актерами вышло в разгар эпидемии нового коронавируса в Китае. В отличие от фильма вирус не превращает людей в зомби, однако может привести к летальному исходу.