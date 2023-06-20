Деньги 20 июня 2023, 06:32 Украина получит очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза Bloomberg: Евросоюз выделит Украине 50 млрд евро финансовой помощи РИА «Новости»

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Евросоюз объявит о выделении нового пакета финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Киевский режим обяжут потратить эти деньги на первоочередные обязательства и инфраструктуру, сообщило агентство Bloomberg.

С инициативой выделить 50 миллиардов евро выступила Еврокомиссия. Деньги потратят не на оружие, а на покрытие текущих расходов правительства и восстановление критической инфраструктуры. Деньги предложат перевести в обход обременительному механизму помощи — в виде в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

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В агентстве предупредили, что о выделении транша объявят 20 июня перед конференцией о восстановлении Украины в Лондоне, но впоследствии смогут внести изменения в первоначальный план.

Издание Politico уличило Евросоюз в провоцировании финансового кризиса и увеличении госдолга Украины из-за выделения финансовой помощи в виде кредитов.