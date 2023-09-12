Мир 12 сентября 2023, 22:06 Выдавал уклонистов за миссионеров. Экс-священника УПЦ задержали за организацию выезда военнообязанных с Украины СБУ: бывший православный священник помогал уклонистам выехать с Украины Freepik

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Служба безопасности Украины задержала бывшего диакона Украинской православной церкви (УПЦ). Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Бывшего священника задержали в Одесской области. По версии СБУ, священнослужитель помогал военнообязанным украинцам выезжать за границу под видом церковных миссионеров. Для этого он подделывал списки миссионеров, которые должны ехать за границу «по делам религиозной общины».

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Представители СБУ заявили, что включение в список миссионеров стоило каждому уклонисту четыре с половиной тысячи долларов.

Священнику предъявили обвинение в нелегальной переправке украинцев через границу. Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что настоятеля храма канонической Украинской православной церкви задержали за публикации в соцсетях. По версии СБУ, посты священника оскорбляли чувства верующих других конфессий. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.