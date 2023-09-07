Мир 07 сентября 2023, 19:00 Священника УПЦ в Закарпатье задержали за публикации в соцсетях СБУ: настоятеля храма УПЦ в Закарпатье задержали за посты в соцсетях Freepik

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Настоятеля храма канонической Украинской православной церкви задержали за публикации в соцсетях. Информация об этом появилась в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что материалы, которые публиковал священник, якобы оскорбляли чувства верующих других конфессий. Следствие продолжается. Клирику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник уточнило, что задержанный — 40-летний Виталий Хромей, кум супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука, Оксаны Марченко.

Ранее, 2 сентября, также стало известно, что СБУ предъявила обвинение настоятелю храма УПЦ в Житомирской области. Ему вменили разжигание религиозной вражды за распространение «листовок с пророссийской агитацией» среди прихожан и других священников. Об этом писал RT.