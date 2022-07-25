Выдачу виз россиянам призвали прекратить в Финляндии

Четыре крупнейшие парламентские партии Финляндии призвали прекратить выдачу виз российским туристам, сообщило издание Kaleva. Идею также поддержали представители Партии христианских демократов и «Движения сейчас».

Инициативу готовы поддержать крупнейшие политические силы страны — Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».

«Есть достаточные основания для того, чтобы правительство быстро рассмотрело вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам», — заявил глава СДП Антти Линдтман. В НКП добавили, что запрет нельзя распространять на посещение близких родственников, на визиты для лечения, а также на владельцев собственности в Финляндии.

Финские власти прекратят выдачу туристических виз россиянам только по решению Евросоюза, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Тютти Туппурайнен. Она добавила, что сейчас жители России могут получать документы в прежнем режиме.