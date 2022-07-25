Выдачу виз россиянам призвали прекратить в Финляндии
Ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз туристам из России
Четыре крупнейшие парламентские партии Финляндии призвали прекратить выдачу виз российским туристам, сообщило издание Kaleva. Идею также поддержали представители Партии христианских демократов и «Движения сейчас».
Инициативу готовы поддержать крупнейшие политические силы страны — Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».
«Есть достаточные основания для того, чтобы правительство быстро рассмотрело вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам», — заявил глава СДП Антти Линдтман. В НКП добавили, что запрет нельзя распространять на посещение близких родственников, на визиты для лечения, а также на владельцев собственности в Финляндии.
Финские власти прекратят выдачу туристических виз россиянам только по решению Евросоюза, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Тютти Туппурайнен. Она добавила, что сейчас жители России могут получать документы в прежнем режиме.