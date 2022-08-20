Кипр отказался поддержать запрет на выдачу виз россиянам

Кипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам. Об этом заявил генеральный директор МИД страны Корнелиус Корнелиу.

«Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что мы верим в контакты между людьми. Кроме того, есть русская община на Кипре и в других странах ЕС, и такой мерой мы будем препятствовать контактам этих русских с их семьями и друзьями. Мы не считаем, что такое решение принесет какую-либо пользу», — сказал он кипрскому агентству CNA.

Германия и Греция, по словам Карнелиу, придерживаются такого же мнения в этом вопросе, как и Кипр.

«Но нам придется подождать обсуждения (в Праге — прим. ред.). <…> И там мы увидим, каким будет баланс», — добавил дипломат.

Обсуждение в Праге 30–31 августа, как отметил Корнелиу, будет очень важным. Речь может идти о дополнительных инициативах, пояснил дипломат, поскольку в ближайшее время «будут поступать предложения об усилении мер, принимаемых против России».

Карнелиу отметил, что полностью запрещать россиянам посещать страны Евросоюза противоречит принципам самого объединения, поскольку в блоке существует свободное передвижение лиц.

Португалия тоже придерживается позиции, что санкции против РФ не должны вредить российскому народу, поэтому страна не одобрит запрет на въезд российских туристов в Евросоюз.