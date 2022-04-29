Ярошенко рассказал о пытках в Либерии перед выдачей США

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал о пытках, которым его подвергли в Либерии перед тем, как передать США. По словам Ярошенко, трое суток ему не давали пить и спать, жестоко избивали.

Летчик признался, что это было для него самым тяжелым временем, в какой-то момент ему просто не хотелось жить, написало РИА «Новости».

«В отношении меня проводили пытки на территории Либерии. <…> Поломали кости, отбили внутренние органы, били по пяткам, заковали в кандалы», — поделился Ярошенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Помимо этого, ему не давали спать 24 часа подряд, у него не было возможности даже попить.

Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида. В США российского летчика обвинили в организации поставки крупной партии кокаина. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы за сговор с целью контрабанды наркотиков. Свою вину Ярошенко не признал.