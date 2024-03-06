06 марта 2024, 05:05
«Вычистить болото». В США назвали условие для переговоров с Россией
Макгрегор: в США нужно провести генеральную уборку для переговоров с Россией
В США нужно провести политическую «генеральную уборку», обновить правительство, чтобы Россия согласилась на переговоры. Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube-канале высказал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«C какой стати русские станут нам доверять? <…> Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно все это болото вычистить», — заявил Макгрегор.
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Любой «человечный американец» понимает необходимость прекращения боевых действий на Украине, отметил военный и добавил, что США нужно было договориться с Россией еще два года назад, до начала СВО.
Макгрегор призвал прислушаться к президенту России Владимру Путину, который последние 20 лет давал понять, какие действия РФ не станет терпеть.
«Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было», — подчеркнул полковник.
Запад при помощи диверсий на территории России пытается затянуть конфликт на Украине, считает турецкий обозреватель. НАТО «экспортирует особую войну», так как не может вступить в конфликт напрямую.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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