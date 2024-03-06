Мир 06 марта 2024, 03:11 Запад начал экспортировать «особую войну» для затягивания конфликта на Украине Cumhuriyet: Запад продлевает конфликт на Украине диверсиями в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны пытаются затянуть конфликт на Украине, используя для этого усилия военных экспертов и диверсии на территории России. Об этом написал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

«США и их партнеры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать „особую войну“ для реализации стратегии по затягиванию конфликта», — заявил журналист.

Реклама

Под «особой войной» обозреватель подразумевает диверсионные операции НАТО на территории России. Опубликованные на прошлой неделе расшифровки переговоров немецких военных служат доказательством этих намерений, считает Гюллер.

Турецкий обозреватель отметил, что для США и их союзников единственным вариантом затягивания конфликта является расширение «тренировочных миссий» на Украине.