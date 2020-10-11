Выборы президента стартовали в Таджикистане. Ждем новых протестов?

Сегодня в Таджикистане начались выборы президента. Последнее время в соседних государствах после таких процедур начинаются протесты и митинги. Пойдет ли республика по сценарию Белоруссии и Киргизии? Об «360» рассказали политологи Илья Гращенков и Наталия Елисеева.

«Ситуация в Таджикистане гораздо сложнее, чем в Киргизии или Белоруссии. Лидер нации Эмомали Рахмон правит действительно достаточно долго. И поэтому при нем вся оппозиция была фактически выдворена за пределы страны, а та, которая сформировалась, опирается на фундаментальный ислам», — объяснил Гращенков.

Таджикистан, по мнению эксперта, в отличие от Белоруссии и Киргизии, «достаточно неустойчивое финансово государство». Республика во многом зависит от тех платежей, которые перечисляют люди, работающие в России, и от подачек Китая.

«Фактически между Россией и Китаем сейчас растянулся режим. Турбулентность и неопределенность для него сейчас будут создавать ряд фактов, связанных как раз с исламизацией, и возможных протестов именно на религиозной почве», — рассказал собеседник «360».

Гращенков уверен, что даже если и будет осуществлена попытка смены власти по белорусскому или киргизскому образцу, то опираться она будет на «представителей фундаментальных сект». И это очень плохо, потому что исключается мирный и демократический процесс установления другой светской власти.

Политолог Наталия Елисеева тоже считает выборы в стране приковывающими отдельное внимание.

«Ситуацию в Таджикистане можно сравнить даже не с белорусским сценарием, <…> а именно с киргизским сценарием, когда группировки и кланы между собой решили под предлогом выборов выяснять отношения», — объяснила она.

По ее мнению, в Киргизии происходит смена группировок и в Таджикистане может быть такой же сценарий. Ведь ходят слухи, что сын Рахмона не сможет принять от отца власть и этим могут воспользоваться заинтересованные лица.

«Но надо понимать, кто конкретно его сможет организовать. Пока, на данный момент, это мало что предвещает», — предположила политолог.

Также эксперт считает, что для этого у оппозиции не хватит сил.

В воскресенье в Таджикистане проходят выборы президента. За три часа пришли 20,7% избирателей.