На выборы президента Таджикистана за три часа пришли 20,7% избирателей

За первые три часа на выборы президента Таджикистана пришли 20,7% человек. Выборы состоятся, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей.

В воскресенье в Таджикистане проходят выборы президента. За первые три часа явка избирателей составила 20,7% человек, сообщил член Центральной комиссии по выборам и референдумам Махфират Хидирзода, передает ТАСС.

Такие данные приводятся на 09:00 по местному времени. По московскому это было 07:00. Таким образом, на всех участках проголосовали 1 023 430 человек.

Избирательные участки открылись на президентских выборах в Таджикистане в 06:00 по местному времени (04:00 по московскому). Всего зарегистрированы почти пять миллионов избирателей, а бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, киргизском и русском. В стране открыты 3,4 тысячи участков для голосования, а за ее пределами еще 39, включая пять на территории России.

За проведением выборов следят международные наблюдатели. Видеокамер на участках нет, а законодательство Таджикистана не предусматривает экзитпол. Победителем выборов становится кандидат, набравший более 50% голосов. Предварительные итоги объявят 12 октября, а окончательные — не позднее чем через 10 дней после волеизъявления.

В выборах участвую пять кандидатов: действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов, передает газета «Известия».