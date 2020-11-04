Промежуточные результаты выборов стали известны в США. Что думают политологи?

Республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден борются за кресло главы Белого дома. Избирательные участки в США закрылись несколько часов назад. Сейчас известны предварительные результаты выборов. В прямом эфире «360» следили за результатами и обсуждили их с политологами.

Байден пока лидирует с 238 голосами выборщиков, у Трампа 213 голосов. Об этом сообщил Fox News. Демократ побеждает в Аризоне, Иллинойсе, Висконсине, Калифорнии, Мэриленде, Массачусетсе, Вашингтоне и ряде других штатов.

Трамп лидирует во Флориде, Алабаме, Арканзасе, Миссисипи, Миссури, Техасе, Южной Калифорнии и других местах. В штате Невада соперники идут ровно. Об этом написал ТАСС. Последние новости об американских выборах также можно узнавать в аккаунте МБН в Instagram.

Вместе с президентом и вице-президентом в США выбирают 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Впервые в истории Соединенных Штатов место в Сенате получила трансгендер Сара Макбрайд. Она является демократом и баллотировалась от штата Делавэр.