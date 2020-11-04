Трансгендер впервые победил на выборах в Сенат США

Демократ Сара Макбрайд стала первым в американской истории открытым трансгендером, получившим местом в Сенате. Она представляет штат Делавэр.

Как сообщила газета The New York Times, Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендером в США после проведения присяги.

Демократ заявила, что очень благодарна людям, проголосовавшим за нее. Она надеется, что итоги выборов будут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира». Также политик выразила надежду, что в американской демократии найдется место для всех.

Макбрайд была стажером в ​​администрации экс-президента США Барака Обамы. Она также являлась пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Также американцы выбирают вице-президента, членов Палаты представителей, сенаторов, губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

Демократ Джо Байден и действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп, верят в свою победу. Трамп уже начал праздновать свое возможное переизбрание в Белом доме.