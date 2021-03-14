США не смогли связаться с властями КНДР в течение месяца

Американские власти с середины февраля пытались «по разным каналам» связаться с представителями КНДР, в том числе с северокорейской миссией при ООН в Нью-Йорке. Ответа так и не поступило, сообщил Reuters источник в Белом доме.

«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», — сообщил чиновник.

При этом на следующей неделе госсекретарь и министр обороны США посетят Южную Корею и Японию. Ожидается, что одним из главных пунктов переговоров станет ситуация с ядерным арсеналом КНДР.

Бывший президент США Дональд Трамп встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не смог убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия до снятия санкций. Также Ким Чен Ын требовал гарантий на случай отказа от ядерных ракет.

По данным представителя администрации действующего президента Джо Байдена, по всей видимости, между США и КНДР не велось активного диалога более года, «несмотря на многочисленные попытки» со стороны Вашингтона.

Эту же информацию сообщил ТАСС высокопоставленный источник в американской администрации.