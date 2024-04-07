Мир 07 апреля 2024, 13:21 Выбора нет. Зеленский заявил, что Украина готова получать помощь от США в кредит Зеленский заявил о готовности Украины получать помощь от США в кредит Официальный сайт президента Украины

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Украина готова получать военную помощь от Соединенных Штатов в кредит. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, чьи слова привело издание «Украинская правда».

Глава государства рассказал, что один из сенаторов задал ему вопрос о готовности получить кредитные деньги.

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«Я говорю: „А зачем эти выборы, если нет никакого выбора“. Поэтому мы согласимся на любой вариант», — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что если бы Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, он бы ответил: «только сегодня».

Украину заставят выплатить предоставленные ей США кредит в качестве «военных контрибуций», считает управляющий редактор The American Conservative Джуд Руссо. Это станет тяжелой ношей для экономики Украины.