«Выбежал на крики». Очевидец рассказал, как мусорщик напал на россиян в Стамбуле

Работавший недалеко от места нападения на россиян в Стамбуле Александр Матросов, сообщил, что услышал крики и просьбы и помощи, во время работы. Он выбежал из своего ларька и увидел, что на земле лежат три человека.

Об этом мужчина сообщил газете «Вечерняя Москва».

«Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь. Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много», — сказал он.

Матросов добавил, что в руках у нападавшего был «большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба».

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый сборщик мусора Хасан Хюсейн Й был задержан властями. Он требовал у россиян деньги, после чего напал на них. Все трое пострадавших не являются туристами, у них есть вид на жительство.

Россиян госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.