В Стамбуле трое россиян пострадали в результате нападения мужчины и попали в больницу. Их атаковал сборщик мусора. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «360».

Нападение произошло в воскресенье вечером, сообщила турецкая газета Sozcu. Две россиянки и их соотечественник находились на улице Сулеймана Себа, когда на них внезапно набросился вооруженный ножом сборщик мусора. Пострадавших госпитализировали, нападавшему удалось скрыться.

Одна из женщин получила ранение в живот и была в тяжелом состоянии. Она получила семь ударов ножом. Полицию и скорую на место происшествия, рассказал ТАСС, вызвали очевидцы. Сейчас жизням людей ничто не угрожает.

Позже подозреваемого задержали, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции. Известно, что речь идет о некоем Хасане Хюсейне Й, чью личность установили по камерам видеонаблюдения. Предположительно, у него есть проблемы с психикой.

«По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице», — отметил собеседник агентства. У раненных им людей есть вид на жительство в Стамбуле.

Источник добавил, что у подозреваемого «большое количество судимостей». Как писали СМИ, мужчина сначала потребовал у россиян деньги, а потом напал на граждан РФ. Вменяемость предполагаемого преступника выяснят по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

Обстоятельства нападения наравне с сотрудниками правоохранительных органов выясняют в Генконсульстве РФ.

Городской суд должен рассмотреть дело на нападении на трех россиян 26 января. Подозреваемый в преступлении находится в управление безопасности Бешикташа, откуда его доставят на судебное заседание.