Мир 17 июля 2023, 04:02 «Вы сами по себе». Желание Украины сотрудничать с Польшей назвали «идиотизмом» Экс-депутат сейма Пискорский: у Польши и Украины нет общих целей на будущее РИА «Новости»

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Стратегическое взаимодействие Польши и Украины невозможно, пока украинская сторона превозносит убийц мирных поляков. Такое мнение выразил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский в материале для Myśl Polska.

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе. <…> Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», — сказал он.

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Пискорский подчеркнул, что украинский конфликт, в котором националисты Украины выступают «в роли антироссийских марионеток англосаксов» не касается Польши. Он призвал опустить «рассказы об общем враге» и объяснил, что у поляков и украинцев нет общей истории и планов на будущего.

Ранее украинский певец, известный как Melovin, исполнил песню про Степана Бандеру во время ЛГБТ-парада в Германии. На мероприятие пришли местные граждане с подходящей символикой, а также беженцы из Украины с национальными стягами.