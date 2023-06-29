Мир 29 июня 2023, 19:13 Украинцы спели песню про Бандеру на гей-параде в Германии Певец Melovin исполнил песню про националиста Бандеру на гей-параде в Мюнхене Freepik

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В Мюнхене во время ЛГБТ-парада украинский певец с псевдонимом Melovin исполнил песню про одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеру. Об этом написало издание «Утренний юг».

На парад пришли местные жители с радужными флагами, а также украинские беженцы со своими национальными стягами. В честь мероприятия устроили концерт. В числе участников оказался украинский певец Melovin, который помимо других композиций исполнил гимн украинских националистов про Степана Бандеру. Присутствующие на мероприятии украинцы дружно подпевали.

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Видео появилось в Сети. Пользователи высмеяли подпевающих поклонников Бандеры. Комментаторы напомнили, что националист Степан Бандера расправлялся с представителями ЛГБТ. Они также задались вопросом, почему украинцы поют песни, а не находятся в окопах.

Ранее в центре Кракова появились в продаже товары с изображением Степана Бандеры. Это обеспокоило местных жителей. Священник Тадеуш Исакович-Залеский напомнил, что украинский националист убил тысячи поляков.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.