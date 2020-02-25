Журналистки грузинских телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, попытались задать несколько вопросов главе МИД РФ Сергею Лаврову в отделении ООН в Женеве. Министр, не ожидавший такого поведения, их отчитал.

Грузинские журналистки насели на Лаврова с вопросом — приедет ли он в Тбилиси.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — приводит слова министра РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографии отметин и царапин, полученных дипломатами после набега грузинских журналисток. По ее словам, они уже стали мемом. Захарова назвала их поведение «жалким».

«Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали «don’t touch me». Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации», — отметила Захарова.

Грузинских журналисток интересовало, приедет Лавров в Тбилиси 14–15 мая на совещание комитета министров Совета Европы. Он обычно представляет российскую делегацию.

Оппозиционеры пытались не допустить его визит, но президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Тбилиси готовы принять российскую делегацию.

После скандала на Межпарламентской ассамблее православия в Грузии, когда было прервано прямое авиасообщение между Россией и Грузией, Сергей Лавров заявил, что всегда выступал за дружеские отношения с Тбилиси.