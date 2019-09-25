  • Лавров предложил вернуть прямое авиасообщение с Грузией

    25 сентября 2019, 23:12

    Анастасия Кукова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией, и признался, что всегда выступал за то, «чтобы мы с Грузией дружили».
    Лавров предложил вернуть прямое авиасообщение с Грузией

    Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

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    «Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — заявил Лавров.

    Обострение между странами началось 20 июня, когда в Тбилиси начались беспорядки, связанные с неподтвержденной поездкой в Абхазию президентом ассамблеи депутатом Госдумы Сергея Гаврилов. Ему в вину был поставлен также тот факт, что в парламенте Грузии он занял место председателя.

    Грузинская оппозиция сорвала заседание и спровоцировала беспорядки.

    В связи с ярко выраженной антироссийской направленностью выступлений, власти РФ временно запретили российским и грузинским авиаперевозчикам выполнять прямые рейсы между странами.

    До введения санкций на грузинском рынке работало свыше 40 авиакомпаний.