Лавров предложил вернуть прямое авиасообщение с Грузией

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией, и признался, что всегда выступал за то, «чтобы мы с Грузией дружили».

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

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«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — заявил Лавров.

Обострение между странами началось 20 июня, когда в Тбилиси начались беспорядки, связанные с неподтвержденной поездкой в Абхазию президентом ассамблеи депутатом Госдумы Сергея Гаврилов. Ему в вину был поставлен также тот факт, что в парламенте Грузии он занял место председателя.

Грузинская оппозиция сорвала заседание и спровоцировала беспорядки.

В связи с ярко выраженной антироссийской направленностью выступлений, власти РФ временно запретили российским и грузинским авиаперевозчикам выполнять прямые рейсы между странами.

До введения санкций на грузинском рынке работало свыше 40 авиакомпаний.