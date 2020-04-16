ВВС США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия 15 апреля испытала противоспутниковую ракету DA-ASAT. Американские военные назвали это угрозой Соединенным Штатам и их союзникам в космосе.

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — приводит РИА «Новости» слова главы космического командования ВВС США Джона Реймонда.

В сообщении командования говорится, что Вашингтон готов «защитить нацию и сдержать агрессию» от враждебных действий в космосе. Реймонд подчеркнул, что все космические державы несут ответственность за безопасность.

В начале февраля верховный главнокомандующий НАТО Андре Ланата заявил, что российские спутники могут быть опасными для аппаратов, которые запустили в космос западные страны. Он упомянул о спутнике, который Министерство обороны России отправило на орбиту, чтобы следить за американским спутником-разведчиком. По его словам, космос перестал быть безопасным пространством.