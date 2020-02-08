Россия представляет угрозу для Запада в космосе — генерал НАТО
Генерал Андре Ланата, верховный главнокомандующий НАТО, высказал мнение, что российские спутники, маневрирующие вблизи иностранных, могут быть опасны для западных стран. Об этом сообщила газета Washington Examiner.
По его словам, российское Министерство обороны запустило спутник для отслеживания американского разведывательного аппарата.
«До сих пор все считали космос безопасным пространством, но теперь это не так», — рассказал генерал.
В НАТО беспокоятся из-за неизвестного спутника и намерений России и считают это «очень тревожным событием».
Ланата полагает, что противодействием космическим угрозам — важная проблема, которую каждое государство должно решать самостоятельно, а не в составе Североатлантического альянса.