По его словам, российское Министерство обороны запустило спутник для отслеживания американского разведывательного аппарата.

«До сих пор все считали космос безопасным пространством, но теперь это не так», — рассказал генерал.

В НАТО беспокоятся из-за неизвестного спутника и намерений России и считают это «очень тревожным событием».

Ланата полагает, что противодействием космическим угрозам — важная проблема, которую каждое государство должно решать самостоятельно, а не в составе Североатлантического альянса.