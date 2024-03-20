Мир 20 марта 2024, 02:11 ВВС США заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты ВВС США: 17 марта провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW РИА «Новости»

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Военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW класса «воздух — земля». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространенное заявление ВВС.

Испытания провели 17 марта. В ходе пуска американские военные получили ценные данные о возможностях этой технологии.

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«Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», — сказано в заявлении.

Ракету запустили со стратегического бомбардировщика В-52, базировавшегося на авиабазе Андерсен на острове Гуам.

В Йемене ранее испытали гиперзвуковые ракеты, работающие на твердом топливе. Хуситы намерены использовать их для атаки на корабли в Красном море.