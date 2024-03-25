Мир 25 марта 2024, 03:17 ВВС США оценили перехват своих бомбардировщиков российским МиГ ВВС США: взаимодействие бомбардировщиков B-1 и МиГ-31 ВС России было безопасным Unsplash

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ВВС США прокомментировали действия российского пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который предотвратил нарушение границы РФ в небе над Баренцевым морем американскими бомбардировщиками В-1. Комментарий разместила пресс-служба Военно-воздушных сил Штатов.

«К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в пресс-релизе.

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Американские бомбардировщики следовали в Европу для «планового развертывания», уточнили военные. Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом.

При приближении российского истребителя американские военные самолеты сменили курс и улетели в другую сторону от российской границы.