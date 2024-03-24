Происшествия 24 марта 2024, 16:32 Истребитель МиГ-31 не позволил двум бомбардировщикам США нарушить границу России МО: два бомбардировщика США приблизились к границе России в Баренцевом море РИА «Новости»

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Российские войска засекли американские бомбардировщики В-1В ВВС, которые приблизились к границе в Баренцевом море, 24 марта. На дежурство сразу же подняли истребитель Миг-31, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США», — отметили в ведомстве.

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По словам военных, когда российский истребитель приблизился, бомбардировщики США сменили курс и улетели в другую сторону от госграницы.

В итоге российский самолет не допустил нарушения границы.

В Минобороны подчеркнули, что российский истребитель летел по всем международным правилам, связанным с использованием воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении американской техники в зоне спецоперации. По его словам, с января 2024 года российские бойцы лишили Украину четырех американских танков Abrams и пяти немецких Leopard в зоне СВО.