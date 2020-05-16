ВВС США отменили запуск секретного шаттла из-за непогоды

Сообщалось, что дул сильный приземный ветер с проливным дождем и кучевыми облаками. Пуск отложили на сутки.

Так как на следующий день был запланирован запуск на орбиту интернет-спутников SpaceX, то пришлось отложить на день и его.

По слухам, секретный шаттл X-37B оснастили для проверки технологий перспективного перехватчика, который сможет разведывать и при необходимости уничтожать чужие космические спутники. X-37B сможет функционировать на высоте от 200 до 750 километров, быстро менять орбиты и маневрировать.

Ранее Дмитрий Рогозин объяснил, что отмена запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур произошла из-за необходимой замены бракованных деталей в ракете-носителе «Протон-М».